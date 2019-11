La Città di Savona conferisce in Consiglio comunale l'encomio a Daniele Cassol

È stato consegnato ieri in Consiglio comunale a Savona l'encomio della città a Daniele Cassol, la guardia giurata che con le sue braccia spalancate ha fatto sì che le auto si formassero in tempo sull'autostrada A6 Torino-Savona colpita, a causa di un'imponente frana, dal crollo del viadotto Madonna del Monte.

Il regolamenti comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e delle benemerenze della citta di Savona definisce l'encomio cittadino, un "solenne riconoscimento concesso per l'alto livello dell'apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, in ambito turistico, nell'assistenza ai bisognosi e alle persone in difficoltà, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private, nonché per l'esemplare affezione, promozione e d'interessamento verso la città rendendone più alto il prestigio".