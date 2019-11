Ferrovie, revocato lo sciopero in Liguria: una buona notizia per i pendolari della Val Bormida

Convogli regolari oggi in Liguria. "Lo sciopero nazionale delle ferrovie, proclamato da Usb e previsto per la giornata di oggi, è stato revocato in Piemonte, da cui partono la maggior parte dei treni che passano par la Val Bormida e che avrebbe causato tanti problemi ai cittadini che si spostano nel ponente". Lo ha comunicato nella giornata di ieri in una nota su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Si legge sulla pagina Facebook della Regione Piemonte: "L’Unione Sindacale di Base ha accolto l’appello del presidente Alberto Cirio ad escludere il Piemonte dallo sciopero dei lavoratori delle ferrovie indetto per oggi, venerdì 29 novembre".