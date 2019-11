Spotorno, attivate le somme urgenze post maltempo: danni per oltre 90mila euro

"Proseguono in questi giorni i lavori di somma urgenza attivati immediatamente dopo gli eventi del 24,25 e 27 novembre per la messa in sicurezza ed il ripristino dei danni causati dal maltempo".

Lo ha fatto sapere quest'oggi il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, che ha poi spiegato come ad oggi una prima conta dei danni non possa risultare ancora del tutto puntuale: "Ad oggi gli stanziamenti ammontano a circa 93.000 euro ed interessano regimazione delle acque e sistemazione di frane che interessano la viabilità minore. Nei prossimi giorni potremmo essere più precisi".

"Cogliamo l'occasione per ringraziare gli uffici ed i dipendenti comunali per l'intenso ed interminabile lavoro di questi giorni, i colleghi di amministrazione per essermi stati come sempre a fianco ma sopratutto tutti i Volontari che si sono avvicendati insieme a noi nell'emergenza per la nostra sicurezza e per i ripristini post-emergenza. A loro in particolare va un sentito e mai scontato grazie per il tempo che regalano al servizio della nostra comunità, in particolare nei momenti di emergenza" ha concluso poi il sindaco con un pensiero a chi ha affrontato "sul campo" l'emergenza dei giorni scorsi.