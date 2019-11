Torna il collegamento rapido tra Finale e Borgio: alle 18 riapre l'Aurelia

Tornerà percorribile nel tardo pomeriggio di oggi, per la precisione alle 18.00, la statale Aurelia nel tratto compreso tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, all'altezza di capo Caprazoppa.

Il disgaggio delle pietre pericolanti e le verifiche dei geologi e degli uomini della ditta incaricata dei lavori da Anas ha portato l'ente stesso a decidere per la riapertura della strada con senso unico alternato, in attesa che venga ultimata la messa in sicurezza.

Il problema è dunque risultato meno grave di quanto si potesse presagire in un primo tempo, anche se il mercoledì di pioggia ha inevitabilmente allungato i tempi tecnici rispetto a quanto previsto nella giornata di lunedì, quando l'Aurelia era stata chiusa al traffico.