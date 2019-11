Torna il presepe nella Basilica di Finalmarina

Sarà inaugurato sabato 30 novembre, con la Santa Messa delle ore 18, il presepe nella Basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina.

Esso è frutto dell’impegno e della passione di due parrocchiani, Nadia Saccone e Giovanni Di Fiore, che ci si sono dedicati per una decina di giorni, soprattutto nelle ore serali e notturne per non lavorare durante l’attività ecclesiastica e le preghiere dei fedeli.

Ovviamente Savonanews non svelerà nulla per non rovinare alcun “effetto sorpresa”, ma possiamo già anticipare che si tratterà di un “piccolo capolavoro” capace di fondere la devozione e la simbologia classica del presepe con la storia e le tradizioni del Comune di Finale Ligure.

Ogni anno grazie all’estro e la creatività di Nadia Saccone, che da alcuni anni a questa parte si occupa del presepe in Basilica, i parrocchiani celebrano le festività natalizie ammirando realizzazioni sempre originali ed emozionanti.

Nadia e Giovanni ringraziano don Giuseppe, parroco di Finalmarina, che ogni anno concede loro fiducia e disponibilità per le loro realizzazioni. Un grazie anche a Rosy Frione che ha fornito alcuni materiali per il completamento dell’opera.