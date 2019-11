Picchia la figlia della convivente, poi aggredisce i carabinieri: arrestato 54enne marocchino

Ieri sera, i carabinieri della Compagnia di Albenga hanno tratto in arresto un 54enne marocchino, pregiudicato. L'uomo stava picchiando la figlia della propria convivente, per futili motivi.

I militari sono riusciti ad intervenire in tempo, bloccando il violento che non ha esitato a scagliarsi anche contro i militari intervenuti, avendo tuttavia la peggio. Il 54enne, in evidente stato di alterazione psicofisica da abuso di sostanze alcoliche è stato bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

La ragazza ascoltata in forma protetta ha riferito di ulteriori violenze a cui è stata sottoposta. Per tale motivo, all'uomo sono stati contestati anche i reati maltrattamenti. Già scattato per lui il divieto di dimora nella provincia di Savona.