Stella, situazione sempre critica. Il sindaco Lombardi: "Stima dei danni apocalittica"

Quasi 5 milioni di euro. E' questa una prima stima dei danni che il Comune di Stella ha valutato insieme all'amministrazione provinciale dopo il maltempo che ha flagellato il paese del presidente Pertini nello scorso fine settimana.

"La stima dei danni è apocalittica. Parliamo di 4 milioni e 700mila euro per la somma urgenza. Ad oggi però è difficile la gestione delle persone, c'è bisogno di risposte". Ad affermarlo è il sindaco Marina Lombardi, che in questi giorni sta compiendo un grande sforzo per cercare soluzioni e tenere informata la cittadinanza.

La buona notizia è che al momento non vi sono più frazioni isolate, dopo che i tecnici quest'oggi hanno dato il via libera ad una apertura quale varco di servizio della popolazione sulla strada di Mezzano per la popolazione di San Martino. Su questa però è stata disposta la chiusura in caso di allerta rossa ed il divieto di transito oltre le 10 tonnellate ed i 20 chilometri orari a causa del fondo scivoloso e sconnesso.

E' stata riaperta la SP542 in località Briollo da Verne in direzione Varazze, ma anche in questo caso l'invito del primo cittadino è alla massima prudenza.

"Ho sentito la Provincia nella persona del consigliere alla viabilità Luana Isella - continua il sindaco -. Mi ha inviato la lista che la Provincia ha elaborato per gli interventi dovuti ai danni su tutto il territorio di competenza. L'accordo è che mi aggiorneranno passo passo, perché anche loro lavorano e intervengono 'a vista'".

Ora la speranza è di avere a breve anche buone notizie della SP37 da Vetriera a Gameragna.