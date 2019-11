Viabilità, riapre questa mattina l'autostrada A6: realizzato un doppio senso di marcia con salto di carreggiata

Una boccata d'ossigeno per la provincia di Savona e l'intera Liguria. Questa mattina alle ore 11, riaprirà al traffico l’autostrada A6 Torino-Savona, chiusa da domenica scorsa a causa della frana che ha provocato il crollo del viadotto "Madonna del Monte".

Nelle giornata di ieri infatti, è stato firmato in Prefettura a Savona, il protocollo di gestione del piano di monitoraggio e sicurezza della A6 Torino-Savona, indispensabile per la riapertura del tratto. Autostrada dei Fiori ha lavorato per la riattivazione della carreggiata sud a doppio senso di marcia con salto di carreggiata.

Per quanto riguarda la SP 29 del Colle di Cadibona, la riapertura è prevista per sabato 30 novembre.