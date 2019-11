A Cairo si parla di Giuseppe Cesare Abba: il 1 dicembre inaugurazione targa e convegno al teatro cittadino

La Rispettabile Loggia Canalicum n. 982 all'Oriente di Cairo Montenotte festeggia il 40° anniversario della sua fondazione. E lo fa con una targa commemorativa che verrà apposta al monumento dedicato a Giuseppe Cesare Abba, massone, storico, patriota e filantropo.

L'appuntamento è fissato per domenica 1 dicembre. All'evento prenderanno parte le autorità cittadine. A seguire si terrà convegno dedicato alla figura di Giuseppe Cesare Abba, noto cittadino cairese.

Questo il programma: ore 9.45 raduno in piazza Abba; ore 10 sarà scoperta la targa ricordo per il 40° della fondazione della Rispettabile Loggia Canalicum n. 982 all'Oriente di Cairo Montenotte; al termine trasferimento nell'adiacente teatro cittadino per la conferenza "Giuseppe Cesare Abba Storico e Massone";