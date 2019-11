A Natale #Albengasilluminadimmenso, tra hashtag e antiche tradizioni

#Albengasilluminadimmenso non è solo un hashtag, non è solo uno slogan, è un vero e proprio simbolo che in una frase riassume un ricco calendario di eventi: quest’anno per Albenga un Natale sempre più “social”, tra nuove tendenze e antiche tradizioni.

Riassume così il tutto il sindaco Riccardo Tomatis, nel presentare gli appuntamenti: “Siamo in un periodo storicamente difficile, tra le allerte meteo che, nonostante Albenga sia uscita abbastanza incolume dall’ultima ondata di maltempo, hanno messo in ginocchio la Liguria e le vicine regioni Lombardia e Piemonte, ed un periodo di crisi economica diffusa a livello europeo. In tutto questo quadro voglio dire grazie al vicesindaco Alberto Passino e al consigliere Marta Gaia che quest’anno più che mai hanno allestito un calendario ricco e con estrema tempestività, sarà il simbolo di una città che vuole regalare un sorriso a tutto un Nord Ovest Italiano che rialza sempre la testa”.

L’evento clou saranno le “proiezioni architetturali”, come spiega ancora Tomatis: “Trasformare la staticità delle luminarie nel dinamismo delle immagini proiettate non rappresenta soltanto un abbellimento per le feste ma un forte richiamo turistico”.

Il primo cittadino pone l’accento su un aspetto importante: “Nel corso della passata amministrazione Alberto Passino ha lavorato molto. Così siamo arrivati, in questo 2019, ad avere dalla primavera a oggi un calendario continuativo di eventi senza mai fermarci: dal Palio di questa estate, ad ottobre De Andrè che ha animato un intero mese, la rassegna Kronoteatro, Su la Testa, il rallye per auto storiche, fino ad arrivare a queste vacanze di Natale dove non sarà festa solo nel weekend ma tutti i giorni. Un progetto di destagionalizzazione per una città che non è solo mare e turismo balneare ma che sta conquistando una sua visibilità in particolare nel segmento del turismo artistico e culturale”.

A questo punto prende la parola il vicesindaco Alberto Passino: “Grazie di cuore a tutta la parte tecnica del Comune, dirigenti, funzionari, personale, per l’immenso lavoro fatto, e grazie di cuore al grafico Marco Garofalo che in costante contatto con noi ha trasformato il nostro calendario in una veste grafica accattivante. Il risultato è un programma davvero capace di conquistare tutti i gusti: non solo le già annunciate megaproiezioni, che saranno attivate l’8 dicembre alle 17, ma musica, mercatini, cultura, teatro, presentazioni di libri, mostre e molto altro. Due altre grandi novità saranno la casetta di Babbo Natale e la manifestazione ‘Auguri in poesia’ il 23 dicembre sotto l’albero in piazza”.

Il consigliere con delega al centro storico Marta Gaia commenta: “Contiamo oltre 90 eventi in programma, frutto di un grande lavoro di gruppo. Il calendario completo non sarà soltanto stampato su locandine e manifesti, ma sulle tovagliette che daremo a tutte le attività di somministrazione cittadine, come bar, ristoranti, strutture ricettive, in modo che anche chi sorseggia un caffè possa leggere il programma offerto dalla città. Con l’hashtag #Albengasilluminadimmenso chiunque potrà condividere le proprie esperienze di divertimento e relax ad Albenga sui social, inoltre la grafica di Marco Garofalo approderà anche sui bus Tpl da Ventimiglia al Levante Savonese”.

Una vera istituzione ad Albenga è la “Assuciassiùn Veggia Arbenga” e la presidente Marisa Scola annuncia che quest’anno, il 22 dicembre, dopo la Santa Messa, sarà celebrato per la prima volta ad Albenga il Confuoco, una tipica e antica tradizione ligure che (da Savona a Pietra Ligure, fino a Genova) vede bruciare in piazza un ceppo di alloro per “leggere il futuro” dell’anno che verrà in base all’andamento delle fiamme.

Conclude il sindaco Tomatis con un pensiero: “Matera ha conquistato il titolo di capitale europea della Cultura 2019 annunciando 365 eventi, uno al giorno. Noi, ad Albenga, se si pensa agli oltre 90 eventi solo tra novembre e dicembre, abbiamo fatto molto di più”.

CALENDARIO EVENTI FESTIVITA’





Sabato 7 dicembre

Piazza IV Novembre e Piazza San Michele - “Festa di Santa Lucia” a cura del Comitato di Santa Lucia. Dalle ore 9.00 degustazione specialità culinarie siciliane, musica e bancarelle

Domenica 8 dicembre

Piazza IV Novembre e Piazza San Michele - “Festa di Santa Lucia” a cura del Comitato di Santa Lucia

Dalle ore 9.00 degustazione specialità culinarie siciliane, musica e bancarelle.

Ore 11.00 Santa Messa in Santa Maria in Fontibus

Ore 15.30 Processione con l’accompagnamento del corpo bandistico di “Pontelungo”

Ore 17.00 - Piazza San Michele - Inaugurazione di “Albenga s’illumina d’immenso” e accensione dell’albero di Natale

Domenica 15 dicembre

Leca d'Albenga Festa "Aspettando Natale… a Leca " a cura del Comitato di Leca

Viale Martiri della Libertà e Viale Italia - Fiera di Natale. Alle ore 12.00 in Piazza del Popolo - Polentata a cura del “Caffè Letterario Ai Giardinetti”

Da Sabato 21 dicembre a Domenica 5 Gennaio

Salone del Santuario di N.S. di Pontelungo - Mostra Presepi

Sabato 21 dicembre

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Piazza San Michele - Pompieropoli, esposizione mezzi storici dei Vigili del Fuoco e arrivo di Babbo Natale a cura dei Vigili del Fuoco

Domenica 22 dicembre

ore 19.00 Piazza San Michele Cerimonia del “Confuoco” a cura dell'Associazione “Vecchia Albenga”

Domenica 29 dicembre

ore 15.30 Opere Parrocchiali di San Michele -Tombolata Natalizia a cura dell’Associazione “Vecchia Albenga”





TEATRO

Sabato 30 novembre

ore 21.00 – Spazio Bruno – “Sangue del mio Sangue” – Kronoteatro -Kronostagione

Domenica 1 dicembre

ore 16.30 Spazio Bruno – “Sangue del mio Sangue” – Kronoteatro- Kronostagione

Venerdi’ 6 dicembre

Ore 21.00 Teatro Ambra “Sale d’attesa”- tre donne e le loro storie - a cura di “APS #cosavuoichetilegga?”, Associazione “Immagina famiglie”, raccolta fondi per A.N.T.

Sabato 14 dicembre

ore 21 Spazio Bruno “Da parte loro nessuna domanda” – focus Chiara Lagani - Fanny e Alexander -

Kronostagione

Venerdì 20 Dicembre

dalle ore 15.00 alle ore 18.30 ex Biblioteca Civica - Via E.d’Aste “L’altro mondo” focus Chiara Lagani – Fanny e Alexander KronoCantiere

Sabato 21 dicembre

dalle ore 10.00 alle ore 13.30 ex Biblioteca Civica - Via E.d’Aste “L’altro mondo” focus Chiara Lagani – Fanny e Alexander KronoCantiere

ore 21 Spazio Bruno “I Libri di Oz” focus Chiara Lagani - Fanny e Alexander Kronostagione

Venerdì 3 gennaio

ore 21.00 Cinema Ambra – “Ciao amore ciao - Tenco e Dalidà” recital di inizio anno della cantante Stefania Fratepietro e Luca Notari – Stagione Teatrale Ingaunia





NELLA CASETTA DI BABBO NATALE…

Domenica 8 dicembre dalle ore 15.30 apertura casetta e animazione con gli Elfi di Babbo Natale, trucca bimbi e baby dance

9 dicembre Gli auguri di Anffas Albenga

10 dicembre Gli auguri della Accademia Kronos

11 dicembre Gli auguri dell’ Associazione “Vecchia Albenga”

12 dicembre Gli auguri dell’Associazione A.N.T.

13 dicembre Gli auguri dell’Associazione UNITRE

14 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi con animazione, trucca bimbi e baby dance

Notte degli Angeli - Gli Auguri dei City Angels e Gruppo Alpini di Albenga

15 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi, baby dance

16 dicembre Gli auguri dell’Accademia Kronos

17 dicembre Gli auguri di Amnesty International

18 dicembre Gli auguri di A.V.O. si gioca con il pozzo di San Patrizio gustando zucchero filato

19 dicembre Gli auguri dell’Associazione “SJAMo” ONG

20 dicembre ore 15.00 Esposizione di Macachi e alle 16.30 presentazione del libro “Il nostro Presepe – Macachi e dintorni” a cura dell’Associazione Macachilab

21 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi e Babbo Natale dei Vigili del fuoco accoglieranno i bimbi con trucca bimbi, baby dance, consegna letterine di Babbo Natale

22 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 Gli Elfi accoglieranno i bimbi (trucca bimbi, baby dance, consegna letterine di Babbo Natale)

23 dicembre ore 18.00 l’Amministrazione Comunale porge “Auguri in poesia” Con il Prof. Ballabio

24 dicembre dalle ore 16.00- Presepio Vivente a cura delle scuole e d elle associazioni cittadine

25 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi e baby dance

26 dicembre Gli auguri della Croce Bianca di Albenga

27 dicembre Gli auguri dell’ A.V.I.S. Albenga

28 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con animazione, trucca bimbi e baby dance

29 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con animazione, trucca bimbi e baby dance

30 dicembre Croce Bianca Animazione e promozione

31 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi e baby dance

2 gennaio Gli auguri di buon anno dei Fieui di Carruggi

3 gennaio Gli auguri di buon anno della Croce Bianca- animazione e promozione

4 gennaio Gli auguri di buon anno dell’Associazione SJAMo ONG e Consulta dei Disabili

5 gennaio dalle ore 16.00 - Presepio Vivente a cura delle Associazioni e delle Scuole Cittadine

6 gennaio dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi e la Befana dei Vigili del fuoco accoglieranno i bimbi con animazione, trucca bimbi e baby dance





PRESENTAZIONE LIBRI, MOSTRE E TANTO ALTRO…

Sino a domenica 8 Dicembre

Sale 3° piano Palazzo Oddo Mostra Fotografica “Luna: cinquant’anni dell’Apollo 11” a cura di Eugenio Lertora

Sabato 30 novembre

ore 9.30 - 3° Piano di Palazzo Oddo -Conferenza sulla storia dell’agricoltura albenganese – a cura dell’Associazione “Vecchia Albenga” e dell’Istituto Agrario

ore 11.30 inaugurazione monumento della civiltà agricola in Piazza dell'Agricoltura (già

Piazza Azzurri d'Italia) a cura dell’Associazione “Vecchia Albenga” e Liceo Artistico G. Bruno

ore 21.00 – Sala Polifunzionale ex Tribunale- “Searching for beauty” Proiezioni internazionali fotografiche della FIAP a cura del Circolo Fotografico di San Giorgio

Lunedì 2 dicembre (eventi rimandati di lunedì 25)

Ore 11.30 Per la "Giornata contro la violenza sulle donne e sui loro figli" Progetto Zonta – Inaugurazione 2 panchine dedicate in Piazza Tortora

Ore 16.00 Biblioteca Civica - Sala “Don Balletto”- “Le parole per dirlo”- Riflessioni al femminile - Interverrà la Dott.ssa Montalbetti

Venerdì 6 dicembre

Ore 17.30 Biblioteca Civica - Sala “Don Balletto” – Luigi Pirandello – “Verità ed Opinione: un doppio enigmatico” – relatore Prof. Gianni Ballabio – introduce la Dott.ssa Maria Vittoria Barroero cura del DLF Albenga.

Sabato 7 dicembre

ore 17.30 – Palazzo Scotto – presentazione dei libri “Il destino in una stella” di Roberto Bassi e “Volare è il mio destino” di Maria Luisa Bozzolo a cura del 108° Club Frecce Tricolori

Da Sabato 7 dicembre a Martedì 7 Gennaio

Sale 3° piano Palazzo Oddo -Mostra Personale di Roberta Camilloni

Martedì 10 dicembre

Ore 17.00 Biblioteca Civica - “Sala Don Balletto” – Conferenza “Yemen e i diritti umani” a cura di Amnesty International con la partecipazione del Prof. Paolo Benso

Giovedì 12 dicembre

Ore 17.00 Biblioteca Civica - “Sala Don Balletto” – Presentazione del libro “Chi ha costruito il muro di Berlino” di Giulietto Chiesa a cura di Valerio Favi

Venerdì 20 dicembre

Ore 17.00 Biblioteca Civica- “Sala Don Balletto" -Presentazione libro “Essere la rivoluzione di se stessi” di Baraldo Matteo

Da Sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio

ore 15.30 Via Roma -Sede “Vecchia Albenga” - Inaugurazione Mostra "Civiltà Contadina" – orario: tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 - MARTEDI, GIOVEDI E DOMENICA anche dalle 10.00 alle 12.00 - chiusa il 25 dicembre

Sabato 28 dicembre

ore 16.30 Sala del Camino – Palazzo Peloso Cepolla Prof. Giovanni Menella su una epigrafe Ingauna a cura dell'Istituto di Studi Liguri

Sabato 4 gennaio

Ore 17.30 Auditorium San Carlo -Presentazione del Libro “Il nuovo ordine erotico – elogio dell’amore e della famiglia” del filosofo Diego Fusaro presenta Cristiano Bosco a cura di Amici nell’arte

Domenica 5 e lunedì 6 Gennaio

Palazzo Scotto Nicolari - “Albenga Brick” - Festival espositivo di opere Lego –

Sabato dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Martedì 7 gennaio

ore 10,00 Piazza San Michele - Festa della Bandiera -

Sabato 11 gennaio

ore 21.00 – Auditorium San Carlo - “Oro Verde” di Cristina Gallego e Ciro Guerra cineforum a cura della Iniziativa Laica Ingauna





MERCATINI

Sabato 7 dicembre

Piazza San Michele - Mercatino Artigianato a cura del CIV

Sabato 14 dicembre

Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura del CIV

Domenica 15 dicembre

Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura del CIV

Domenica 22

Viale Martiri della Libertà - Mercatino dell'Antiquariato a cura dell' Associazione Tra le Torri -

Da domenica 22 a Martedì 24 dicembre

Piazza IV Novembre - Mercatino dell’artigianato a cura del CIV

Venerdì 27 dicembre

Piazza IV Novembre - Mercatino dell'Artigianato a cura di ARTIGIANALMENTE

Da Sabato 28 a Lunedì 30

Piazza IV Novembre -Mercatino Artigianato a cura del CIV

Giovedì 2 gennaio

Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura di ARTIGIANALMENTE

Da Venerdì 3 a Domenica 5 gennaio

Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura del CIV





MUSICA

Da Giovedì 28 a Sabato 30 novembre - ore 21.00 Cinema Ambra “Su la testa" a cura dell’ Associazione ZOO

Sabato 7 dicembre

Ore 17.00 Chiesa di Santa Maria in Fontibus Concerto di Natale del gruppo “Pentatrè"

Sabato 14 dicembre

ore 16.30 Sala del Camino di Palazzo Peloso Cepolla - Concerto del Maestro Christopher Stembridge su strumenti antichi della sua collezione a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Mercoledì 18 dicembre

ore 21.00 Chiesa S.Maria in Fontibus -“Natale…racconti di Cornamuse” a cura di Fabio Rinaudo – Claudio De Angelis Chitarra – Musiche dal nord Italia, Irlanda Francia -

Venerdì 20 dicembre

ore 20.45 Auditorium San Carlo – “Canti e musiche del Natale della tradizione” – Saggio degli allievi della Scuola di Musica e teatro L.Marchese di Albenga

Sabato 21 dicembre

ore 21.15 Cattedrale San Michele – Concerto dell'Accademia Musico Vocale Ingauna

dalle ore 15.00 alle 17.30 Street Band per le vie cittadine – Corpo bandistico “G. Verdi”

Domenica 22 dicembre

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Street Band per le vie Cittadine – Corpo bandistico “N.S. Pontelungo”

Giovedì 26 dicembre

ore 21.00 Auditorium San Carlo Concerto per pianoforte di Natale a cura della Fondazione Oddi

Venerdì 27 dicembre

ore 21.00 Auditorium San Carlo - Concerto del vincitore della 31° edizione del Concorso Internazionale Città di Albenga - Elia Cecino

Sabato 28 dicembre

Dalle 15.00 alle 17.30 - Street Band per le vie cittadine – Corpo bandistico “G. Verdi”

Da sabato 28 a lunedì 30 dicembre

Auditorium San Carlo e Palazzo Oddo

32° Concorso Pianistico Internazionale Città di Albenga - Memorial Maria Silvia Folco

Giovedì 2 gennaio

Ore 21.00 Cattedrale San Michele - Concerto Coro Polifonico Città di Loano

Sabato 4 gennaio

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Street Band per le vie Cittadine – Corpo bandistico “N.S. Pontelugno”

Lunedì 6 gennaio

ore 21.00 Concerto dell’Epifania di Ensemble I Vocalisti

Sabato 11 gennaio

ore 21.00 Teatro Ambra - Concerto “Omaggio musica da film” Solisti di Sanremo a cura della Associazione “Vecchia Albenga”





SALUTANDO IL 2019 SI DA IL BENVENUTO AL 2020

Martedì 31 dicembre

Dalle 18.00 alle 21.00 nei Locali del Centro Storico - Concertini e Dj set

Albenga New Year’s Circus – Capodanno in Piazza A cura di Riviera Gang - Piazza del Popolo

Dalle 21.00 alle 22.00 Musica di Sottofondo

dalle ore 22.00 alle 00.30 Free Shots Swing & Electroswing Live Band

dalle ore 00.30 alle 2.00 Madsoundsystem dj-set

Mercoledì 1 gennaio

Dalle 17.00 Primo dell’anno in Rock - Best off degli anni 60/70

“Superband” Primo dell’anno in Piazza - Piazza del Popolo

(con Giorgio Usai dei NewTrolls , Freddy Vandresi dei Delirium ex Formula 3, Enrico Bianchi Gens ex Formula3, Paolo Ballardini, orchestra RAI dei Migliori Anni)