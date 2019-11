Savona, alla Ubik lo scrittore Bruno Morchio presenta "Le sigarette del manager. Bacci Pagano indaga in val Polcevera"

Sabato 30 novembre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore Bruno Morchio e presentazione del nuovo romanzo giallo “Le sigarette del manager. Bacci Pagano indaga in val Polcevera” (Garzanti). L'evento sarà introdotto da Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini.

"Bacci Pagano, detective dal cuore d’oro, che si schiera sempre dalla parte dei perdenti" Il Secolo XIX - Laura Guglielmi; "Uno dei personaggi più amati della giallistica italiana" la Repubblica - Genova; "Una figura simbolo del noir italiano" La Stampa.



Nuovo romanzo per Bruno Morchio, l'autore di gialli più amato in Liguria. Un ingegnere che non è ingegnere, un manager che non è manager: chi è in realtà Oreste Mari, l’uomo sulle cui tracce si muove Bacci Pagano? In una primavera piovosa, otto mesi dopo il crollo del ponte Morandi, il detective dei carruggi ripercorre avanti e indietro la valle del Polcevera e ne osserva le ferite e la bellezza. Oreste Mari è nato in una famiglia operaia, ha rinnegato le sue origini e ha finito per mettere la propria genialità al servizio della speculazione finanziaria e della criminalità. Distruttore e saccheggiatore di destini, lo definisce Bacci, che però intravvede il legame profondo che lo lega alla valle e alla sua gente, una sorta di anticorpo che potrebbe forse salvargli l’anima.

Con questo nuovo romanzo Morchio dà voce a uno dei luoghi più tormentati della sua terra, a una generazione ferita ma orgogliosa, che non si rassegna a guardare indietro e non si abbandona alla nostalgia, convinta che della scomparsa del passato ci si può consolare, ma dalla sparizione del futuro non ci si riprende più.