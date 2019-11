L'oroscopo di Corinne dal 29 novembre al 6 dicembre

ARIETE: siete i soliti testoni che nel trattare con terzi non ammettono interferenze od ammonizioni ma avrete ragione nel non voler farvi prendere per i fondelli da individui più scaltri che belli… Una novella vi lascerà di stucco, un amico o parente abbisognerà di un supporto costante, un uomo si paleserà irritante e una femmina amareggerà. Nel week end fate un giretto nei mercatini o centri commerciali col proposito di acquistare in anticipo dei regalini per Natale.

TORO: con Marte in opposizione i dì saranno più pesanti di un mattone e a renderli tali contribuiranno dei contatti con uno zuccone, delle questioni da sistemare, dei soldi da sborsare, un insieme di anomali contesti e tanta voglia di mandare al paese degli stolti chi non capisce un accidempoli… Bene invece per scrittori ed editori. In caso di maltempo guidate prudentemente e guardatevi da azzardati sorpassi, multe, ubriachi od incompetenti. Sorpresina domenicale.

GEMELLI: proprio come le lucine degli alberelli, ad intermittenza, tra alti e bassi, i giorni scorreranno velocemente lasciando esiguo spazio al rilassamento però in compenso vi caverete un pallino, rinnoverete la sfera personale, vi sentirete un po’ più su di morale malgrado subentrino delle preoccupazioni per una questione implicante terzi, dei pagamenti o un viavai di uscite ed entrate. In amore o in famiglia regnerà uno spizzico di parapiglia e il benessere non andrà trascurato!

CANCRO: il supporto di Marte sarà di ottimo auspicio per chiunque aneli dare un’impronta stabile alla quotidianità o attenda dall’arcana sorte un cenno di magnanimità alla faccia di quel Saturno dispettoso sempre pronto sparpagliare la stradella di problemi, incognite e patemi. Pur non essendo la forma perfetta vi toccherà correre a destra e a manca, sopportare dei mugugni o dei grugni. Manderete a stendere un interlocutore, varierete look e gioirete per una affermazione.

LEONE: ed eccoci giunti dicembre il mese dei pandori, dei panettoni, delle magiche solennità, delle stradine illuminate e delle notti quasi incantate… Taluni nativi si dovranno preparare a giornate movimentate, decisioni da pigliare, minute arrabbiature ma anche contentezze provenienti da un qualcosa di inaspettato. In una o più contingenze mitigate l’orgoglio al fine di non compromettere rapporti interpersonali, accettate un invito e riparatevi dal freddo! Domenica squinternata.

VERGINE: confidate in un periodo discretamente clemente nel corso del quale, grazie al sestile di Marte, riuscirete in un intento, vi riprenderete da un momentaccio, vedrete dei nodi tornare al pettinino, riceverete una risposta tanto agognata, trionferete su nemici od avversità apprestandovi fiduciosi alle ormai adiacenti festività. Appoggi da saggi consulenti. Sabato e domenica adattissimi a shopping, cenette, compere sfiziose, ritrovi gaudenti, chiarimenti importanti.

BILANCIA: con il 2019 per tanti si chiuderanno parentesi a favore di innovazioni annoveranti un sacrificio, una rinuncia ma altrettanto allettanti prospettazioni. Ma ora non pensateci e godete appieno l’attimo fuggente combinando qualcosina di bellino insieme a gente intelligente e divertente. Un essere meschino od indisponente lancerà proposte indelicate da contrastare con frecciatine mirate. Prossimamente una tavolata o bicchierata avrà il potere di ringalluzzirvi. Infreddature.

SCORPIONE: con Marte nella vostra costellazione svanirà un tormentone, otterrete una gratificazione o riuscirete, per la piuma di un pollastro spiumato, a scampare un pericolo o a realizzare un sogno tanto agognato. Occhio però a non strafare in quanto il tono energetico è bassino e basta un nonnulla a causare un stagionale acciacchino. In fatto di sentimenti non vi sentirete completamente appagati e basterà un’inezia a sollevare un polverone. Fattibili pure dei contatti con tipi bislacchi.

SAGITTARIO: dal 2 dicembre Giove dal segno è sloggiato ma poiché, quest’anno, da buon latitante, non ha procacciato grandi compiacenze auspicherete giorni migliori specie per quanto concerne lavoro, valute, amicizie e salute tutti elementi per voi importanti in questo momento più fragile e delicato di una sfera di vetro soffiato… Tirerete ancora la carretta ma quasi miracolosamente una matassa si sbroglierà, un disturbo si attenuerà ed assaporerete una mino porzione di serenità.

CAPRICORNO: tutto arriva a chi sa aspettare: quindi state beati e pacifici sulla sponda ad attendere che un cosciente od inconscio desiderio si possa finalmente materializzare… Nel frattempo accontentatevi di ciò che passa il convento, state accanto a chi vi vuole bene, sopperite ad impegni pressanti, evadete, se potere, dalla routine e non sbuffate per le altrui infuriate. Chi attua nel commercio rimarrà indignato da un sistema reputato sbagliato… Cosine da riordinare in casa o nell’attività.

ACQUARIO: qualsiasi cosa abbiate in mente di attuare non tirate i remi in barca ma datevi una smossa visto che prima di fine anno abbozzerete un progetto, ottimizzerete la sfera sentimentale, riequilibrerete uno zoppicante settore esistenziale o cancellerete dalla lavagna del 2019 una magagna pur se, con testa nel pallone, scorderete facilmente scadenze o ricorrenze incappando in qualche minuto inconveniente… Una chiamata solleverà il morale una posteriore lo accascerà. Venerdì scompaginato.

PESCI: presi da una miriade di incombenze abbisognereste di frequentare persone positive, carismatiche, che non seguitino ad ammosciarvi le pinne e, guarda caso, ne scoverete un paio capaci di farvi ridere e sorridere. In ambito finanziario, specie se dovete sbarcare il lunario, l’affanno colpirà a tradimento ma non disperate perché Babbo Natale vi sta preparando una sorpresa speciale. In amore i coniugi annoiati sbufferanno, i single si appaieranno e certe coppie al futuro penseranno.