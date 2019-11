Cengio, il consigliere Marazzo: "Strada dei "Pastoni" lato Cairo ammalorata. Il sindaco Dotta solleciti il collega Lambertini"

Con il pericolo frana lungo la strada che collega la frazione di Rocchetta a Cengio Bormida (prima chiusa e poi riaperta parzialmente nelle ore diurne dal comune cengese LEGGI ARTICOLO), la strada dei "Pastoni", in particolare il tratto a scendere verso Cairo Montenotte, ha assunto una notevole importanza per i cittadini residenti a Rocchetta di Cengio.

Sull'argomento è intervento il consigliere (gruppo di minoranza) di Cengio Massimo Marazzo: "La strada nel tratto di competenza del comune di Cairo Montenotte versa in condizioni critiche. Numerosi avvallamenti che a detta di alcuni, sembrano essere peggiorati a seguito del maltempo; un restringimento ad una corsia di marcia nei pressi di una frana di piccole dimensioni e un punto di cedimento della carreggiata che risulta essere presente oramai da parecchi mesi e sulla quale non sono stati effettuati interventi, se non quello di segnalare la presenza di pericolo con cartelli, delimitando la zona con barriere protettive jersey colorate".

"Tenendo conto che nei giorni passati è stata indispensabile per evitare l'isolamento della frazione di Rocchetta di Cengio - conclude Marazzo - E lo è ancora nelle ore serali e notturne. Ho ritenuto opportuno chiedere al sindaco Francesco Dotta di sollecitare urgentemente il comune di Cairo Montenotte a compiere tutte le azioni necessarie per garantire viabilità, stabilità e sicurezza su questa strada così importante. Speriamo in un rapido intervento, tenuto conto anche del proseguimento della stagione autunnale e dell'appropriarsi di quella invernale".