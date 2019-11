“Lavoro, infrastutture e ambiente. Le proposte del centro-sinistra”, un dibattito a Savona

Domani 30 Novembre alle ore 18:30 presso la Sms Leginese circolo Milleluci la sezione provinciale di Articolo uno, organizza un dibattito dal titolo: “Lavoro, infrastutture e ambiente. Le proposte del centro-sinistra”, il dibattito assume in questi giorni drammatici per la nostra regione una grande importanza, coniugare il bisogno di infrastrutture capaci di sostenere il mondo del lavoro nella nostra provincia e che siano compatibili con con le esigenze ambientali.

Spiegano gli organizzatori: "Questa deve essere la sfida del nuovo polo progressista che a partire dalle elezioni regionali deve scendere in campo per tornare a vincere prima in Liguria e poi a Savona".

Parteciperanno:

Fausto Dabove Cgil

Jan Casella consigliere comunale

Mauro Righello consigliere regionale Pd

Claudio Montaldo articolo uno Genova

Coordina Simone Anselmo coordinatore provinciale art.uno Savona

Conclude Arturo Scotto coordinatore nazionale Articolo uno.