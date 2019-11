Al Molo 8.44 sbarca il “Black Weekend” per tre giorni di sconti imperdibili

Tutto pronto per immergersi in una speciale shopping experience al Molo 8.44: arriva il “Black Weekend” per una tre giorni all’insegna dello shopping sfrenato.

Dal 29 novembre al 1 dicembre nello shopping center più grande della Liguria via alle vendite promozionali con offerte speciali in tutte le attività commerciali che saranno aperte fino alle 21.00.

Prima tappa di avvicinamento agli acquisti natalizi grazie ad una iniziativa tipicamente americana nata 94 anni fa, nel 1924, il giorno successivo al Ringraziamento, grazie alla catena di distribuzione Macy's organizzò la prima parata per celebrare l'inizio degli acquisti natalizi ma fu solo negli anni ottanta che esplose il Black Friday negli Stati Uniti; successivamente è diventato popolare anche in altri Paesi come Brasile, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna ed è ormai molto diffuso su tutti i siti più famosi di commercio elettronico.

Ma non solo: ci sarà infatti l'opportunità di assaporare le golosità dello streetfood e di divertirsi al lunapark con il toro meccanico, la caccia al tesoro e tanti altri giochi.

Verranno distribuiti in omaggio 1.000 euro in buoni acquisto e 100 biglietti dell'Acquario di Genova ai migliori classificati. Decisamente un ottimo motivo per non mancare.

Da DeN spazio al 30% di sconto su tanti articoli della collezione invernale così come da Terranova e da Conbipel invece tutto scontato al 50%.

Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net, segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557