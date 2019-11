Ad Alassio Leo ha trovato una casa e un compagno di giochi

Anche Leo, il cane fantasia in carico al Comune di Alassio presso il Canile di Enesi, ha finalmente trovato una casa. Trascorrerà l'inverno nella sua nuova famiglia e avrà a disposizione un bel giardino per correre e giocare felice.

"Sono felice come non mai - commenta Paola Cassarino, Consigliera Incaricata alla Protezione Animali, che dal primo giorno ha fatto sua la causa dei randagi alassini, riuscendo ad ottenerne prima il trasferimento al canile di Enesi, e poi condizioni di cura e tutela sicuramente più consoni - Ora resta Ibra, un cane davvero bello, giovane, ma che è stato molto maltrattato e che quindi ha bisogno di attenzioni particolari, ma ha un cuore davvero grande e tanto amore da dedicare alla famiglia che vorrà adottarlo".

Nel frattempo, insieme all'Enpa, il Comune di Alassio è riuscito anche ad allocare numerosi cani e gatti che per motivi diversi non potevano più rimanere nelle famiglie di origine e che quindi dovevano trovare altre soluzioni per evitare, appunto, il canile.





"Sono situazioni molto tristi - confessa Cassarino - è più numerose di quanto si creda: a volte l'insorgere di malattie, la scomparsa del padrone... può costringere le persone a disfarsi del proprio amico a quattro zampe. Sono situazioni più numerose di quello che si vorrebbe vedere e di quanto si creda, complice a volte anche la superficialità con la quale si prendono cani o gatti. Gli animali da affezioni sono una compagnia splendida ma sono un impegno costante: non si deve considerarli alla stregua di giocattoli di cui disfarsi alla prima occasione".



"Ora che arriva il Natale - conclude Cassarino - l'idea di regalare un cucciolo, un pelosino per molti è un'idea, ma è una scelta che deve essere ponderata. Se siete sicuri di quello che fate, beh, allora fatevi un giretto presso le nostre strutture: il gattile e il canile... Troverete il vostro più fedele e inseparabile amico!"