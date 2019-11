Savona, al Campus raccolta straordinaria sangue e tipizzazione per donazione di midollo osseo

L’Avis Comunale di Savona - spiega in una nota - informa che martedì 3 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 sarà effettuata presso il Campus Universitario di Savona la seconda giornata di raccolta straordinaria di sangue dell’anno con la possibilità di tipizzazione per la donazione di midollo osseo in collaborazione con Admo Liguria.

Si rinnova l’appuntamento con la nostra Università che comprende due raccolte. Tutti i ragazzi maggiorenni avranno la possibilità di contribuire con un piccolo gesto di solidarietà a migliorare la vita di chi soffre. Le donazioni di donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti e consapevoli rappresentano una garanzia per la salute di chi riceve e di chi dona.

Occorre presentarsi muniti di carta di identità, si può fare una leggera colazione (the o caffè poco zuccherati, senza latticini e 2/3 fette biscottate o biscotti secchi). Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno aderire. Diventate donatori Avis!