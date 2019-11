Cairo, domenica 1 dicembre la piscina comunale rimarrà chiusa per lavori di manutenzione

Domani, domenica 1 dicembre, chiusa la piscina comunale di Cairo Montenotte. A comunicarlo è la pagina Facebook ufficiale del Comune:

"Informiamo che nella giornata di domenica 01/12/19 la piscina comunale rimarrà chiusa per lavori di manutenzione straordinaria che il gestore dell'elettricità dovrà eseguire presso la cabina posta nei sotterranei dell'Istituto Scolastico limitrofo.

La corrente verrà staccata alle ore 08:30 per essere presumibilmente riattivata alle ore 05:00 del 02/12/19: per questo motivo, non potendo assicurare un servizio consono, l'impianto rimarrà chiuso per l'intera giornata di domenica. Riaprirà lunedì 02/12/19 alle ore 09:00. Ci scusiamo per il disagio".