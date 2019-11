Riapertura del teatro antico "Salone Verdi" di Calizzano: sabato 7 dicembre una serata di beneficenza a Finalborgo

"Viva il Verdi... speranze". E' questo il titolo della serata di beneficenza che si terrà il prossimo 7 dicembre (con inizio alle ore 21) presso l'Auditorium Santa Caterina di Finalborgo.

L'evento vuole promuovere la raccolta fondi promossa dall'attore e regista teatrale di origine calizzanese Massimo Ivaldo (con l'interessamento anche del musicista jazz Riccardo Zegna), assieme alla banda musicale e ad altre attività associative e creative di Calizzano. L'obiettivo? Restaurare il teatro antico 'Salone Verdi' di Calizzano che vanta una lunga storia artistica.

Sullo schermo cinematografico del salone valbormidese sono state proiettate numerose e apprezzate pellicole che hanno coinvolto il pubblico di bambini e famiglie. Sul palco del teatro invece, si sono alternate commedie, spettacoli di danza, concerti musicali, allestimenti d’arti figurative e fotografiche.

La cifra quantificata per il restyling di aggira attorno ai 15 mila euro. Si tratta di una somma preventiva per coprire tutti i costi relativi ai materiali, alla mano d'opera, al collaudo del nuovo palco e alla relativa certificazione di sicurezza.

Spiega l'attore e regista teatrale Ivaldo: "La struttura è inagibile da tre anni. Il Teatro ad oggi si presenta con un palco impraticabile e una serie di carenze a livello strutturale (sipario, fondale, supporti essenziali per il riscaldamento) e fonico-illuminotecnico (casse audio, microfoni, luci palco). Dopo l’incontro col musicista Maestro Riccardo Zegna, che sta collaborando con grande speranza, si è manifestata forte l’esigenza di riavere uno spazio culturale multifunzionale a disposizione della comunità calizzanese, in primis quella scolastica, quindi delle località limitrofe della Val Bormida e dei villeggianti di Calizzano".

Allo spettacolo in programma il 7 dicembre (patrocinato dal comune di Finale Ligure) prenderanno parte: "I Vocalisti", Gospel & Sacro; la Banda Musicale di Calizzano col Maestro Riccardo Zegna; i "Nós Dois" ovvero Federico Foce ed Anna Menchinelli; il chitarrista Maestro Riccardo Pampararo; Gregorio e Cecilia Fracchia e il Coro Montagne Verdi di Calizzano. La serata verrà presentata dallo stesso attore Massimo Ivaldo e Alice Calcagno.

"Calizzano ospita tante realtà culturali - prosegue Ivaldo - la storica Banda, la Compagnia teatrale Ei cô briğiù, la Corale Alpina Montagne Verdi, il Circolo Fotografico Calizzanese e l'associazione Castrum Calitiani.

"L’intento è creare la Rassegna 'Verdi … speranze': un contenitore di spettacoli che coinvolga soprattutto giovani e bambini appartenenti alle Scuole Materne, Primarie e Medie della Val Bormida, assecondando i loro gusti e valorizzando le loro attitudini e capacità espressive. Privati e sponsor che possono partecipare attivamente alla realizzazione di questo importante progetto" conclude l'attore Massimo Ivaldo .

Per partecipare alla raccolta fondi basta accedere la sito produzionidalbasso.it e cercare il progetto "Anno nuovo, Teatro nuovo: ristrutturiamo insieme il Salone Verdi… Speranze!" link: sostieni.link/23352. Per eventuali chiarimenti o donazioni in contanti contattare i numeri 347 9327288 o 348 7521493.

Sono possibili varie donazioni: € 20 ringraziamento sulla pagina ufficiale Facebook; € 50 invito per 2 persone allo Spettacolo di Inaugurazione e Ringraziamento sulla pagina ufficiale Facebook; € 100 “Non fare il poltrone, comprati la Poltrona!”: il tuo nome o quello della tua famiglia inciso su una Poltrona del Salone Verdi. Invito per 2 persone allo Spettacolo di Inaugurazione e Ringraziamento sulla pagina ufficiale Facebook; da € 200 a € 1.000 “Dalla Piastrella alla Targa”: il riconoscimento della tua generosa donazione nel foyer del Teatro. Invito per 2 persone allo spettacolo di inaugurazione e ringraziamento sulla pagina ufficiale Facebook.