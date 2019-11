Slitta all'8 dicembre la riapertura in entrata dello svincolo autostradale di Feglino

Slitta al prossimo 8 dicembre la riapertura in entrata dello svincolo autostradale di Feglino, che sarebbe invece dovuta avvenire ieri alle 18.

A causare il ritardo nel termine dei lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza è stato il maltempo degli scorsi giorni.

Resta quindi chiuso il casello in entrata per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Genova, in orario sia diurno che notturno. Lo svincolo rimane invece aperto per i mezzi provenienti da Genova in uscita.