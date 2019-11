Dego si mobilita per ripulire il campo sportivo alluvionato, il sindaco Siri: "Un segnale forte. Il nostro paese sa rialzarsi facendo gruppo"

Una grande mobilitazione per ripulire il campo sportivo di Dego duramente colpito dall'ondata di maltempo della scorsa settimana.

Come noto, il fiume Bormida esondando, ha allagato completamente il rettangolo da gioco e la zona spogliatoi.

L'iniziativa si è tenuta questa mattina con ritrovo alle ore 8. Commenta in una nota il sindaco di Dego Franco Siri: "A nome personale e non avendo potuto partecipare personalmente per impegni istituzionali, ringrazio coloro che nella giornata odierna, sabato 31 novembre, con la propria opera e in poche ore, hanno quasi ultimato i lavori di pulitura e rimozione dei detriti dal campo sportivo e nella zona adiacente a seguito del disastro causato dal maltempo".

"Un ringraziamento particolare lo meritano i ragazzi dell'Asd Dego che da anni si sacrificano in quanto hanno sempre creduto nel progetto, i componenti dell'amministrazione comunale, le associazioni presenti sul territorio, il nostro dipendente comunale Andrea sempre presente e attivo, ma principalmente tutti i cittadini che hanno partecipato in blocco - conclude - Un segno forte. Vuol dire che il nostro paese è unito e sa rialzarsi di fronte a qualsiasi situazione facendo gruppo. Grazie veramente a tutti. Sono veramente orgoglioso di questo paese che mi avete voluto a rappresentare".