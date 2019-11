Dopo l'A6 riapre la Sp29 del Cadibona: boccata d'ossigeno per la viabilità

Da circa un'ora è stata riaperta al traffico, a doppio senso di marcia, la Strada Provinciale 29 "del Colle di Cadibona".

Tornano così ad essere operativi, anche se non a pieno regime, i collegamenti tra la Val Bormida e la costa, dopo la la riapertura parziale della A6. L'amministrazione provinciale però si riserva di valutare e disporre prescrizioni, limitazioni e chiusure per esigenze di completamento lavori, in caso di allerta o significativi fenomeni atmosferici.

Commenta così tramite i propri canali social il presidente della Regione Giovanni Toti: "A tempo di record abbiamo restituito ai cittadini questa arteria del ponente ligure, fondamentale soprattutto per chi si sposta dalla Val Bormida".

TPL Linea ha avvisato che, a seguito della riapertura al transito veicolare con decorrenza immediata le linee 58 – 60 – 61 Savona – Carcare – Cairo – Millesimo hanno ripreso il regolare servizio.