"Pesca con le bombe": Savona tra dubbi, segnalazioni e accertamenti

È di questa mattina la notizia relativa ai controlli da parte della Capitaneria di Porto sulla barca dei pescatori di Alalunga in Calata Sbarbaro al porto di Savona, un controllo a bordo del peschereccio che non ha evidenziato problematiche ma che ha quantomeno fatto discutere a causa di una segnalazione relativa ad una presunta pesca con l'ausilio di bombe.

"Nel periodo invernale possiamo andare a pescare a riva con le reti, per ripicca qualcuno ha chiamato la Capitaneria probabilmente lanciando l'allarme perchè pensavano che pescassimo con le bombe" ha spiegato a tal proposito uno dei titolari del noto ristorante.

Sui social e non solo non sono mancati i commenti e c'è chi ipotizza che effettivamente ci possa essere stato qualcuno, a questo punto non certo i pescatori di Alalunga, che abbia pescato in maniera illegale utilizzando le bombe. Possibile? Da ambienti vicini alla capitaneria di Porto non sembrerebbero emergere conferme, almeno per il momento.