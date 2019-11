Treni in Val Bormida, proseguono i disagi. Un pendolare: "Stamattina sono arrivato a Savona con circa un'ora di ritardo"

Ancora disagi per i pendolari che della Val Bormida usano il treno per raggiungere Savona. La nuova testimonianza è arrivata questa mattina alla nostra redazione.

Secondo quanto riferito, il convoglio che alle 7.30 passa da San Giuseppe di Cairo, sarebbe arrivato pesantemente in ritardo alla stazione "Mongrifone" di Savona.

"L'orario indica 7.52, ma il treno è arrivato nella stazione savonese alle 8,45 circa. Una cosa pazzesca. Prendono la prescrizione di rallentamento a San Giuseppe di Cairo - spiega il pendolare - e via a passo d'uomo fino a Savona". "Secondo la mia opinione, sarebbe necessario istituire un secondo treno (sempre al mattino) dal Piemonte. Almeno fino a quando la situazione non sarà allineata con l'altra linea ferroviaria (la Savona-San Giuseppe di Cairo via Ferrania è ancora chiusa per frana ndr)". "Domani le previsioni meteo danno pioggia - conclude - Lunedì cosa ci dobbiamo aspettare?".