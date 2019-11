Albenga, Tomatis contro l'omonimo consigliere della Lega: "Chi strumentalizza le persone e le situazioni non può fare il bene per i cittadini"

"Non possiamo non risponde alle vergognose parole del consigliere Tomatis che cambia la realtà a suo piacimento nonostante le immagini e le voci del consiglio comunale siano molto chiare. Nessuno di noi si è permesso di deridere o sottovalutare un argomento così delicato e lo abbiamo fatto nei toni che competono a chi amministra ovvero nel rispetto delle procedure possibili e dei regolamenti" il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis risponde così al consigliere della Lega che lo aveva attaccato con toni forti in merito al Soccorso Cinofilo Liguria per il quale non si è trovato l'accordo in consiglio comunale

"Se questo al consigliere Tomatis sembra indegno gli suggeriamo di non candidarsi più per amministrare un Comune perché è evidente che chi strumentalizza le persone (e ci pare che l'unico partito presente con intento di provocazione fosse la Lega ) e le situazioni non può essere capace di fare il bene comune per tutti i cittadini" conclude il primo cittadino.