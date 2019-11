Finale Ligure, è nato il Circolo di Fratelli d’Italia: il presidente è Antonio Piccione

Il Circolo vede il ritorno all’agone politico, con la carica di presidente, di Antonio Piccione, già conosciuto e stimato per l’impegno profuso in Alleanza Nazionale. Dopo questa esperienza Piccione aveva scelto di concedersi una fase di riflessione e osservazione per poi decidere di tornare in campo al momento giusto.

Commenta il presidente Piccione: “Non potevo pensare di starmene in disparte. Reputavo assolutamente inaccettabile il fatto che non esistesse a Finale una rappresentanza ufficiale dello schieramento politico di Giorgia Meloni, che sta costantemente crescendo in popolarità e visibilità sia a livello nazionale, sia in tutta la nostra Liguria”.