L'avviso dell'Enpa: "Diversi rettili trascinati a mare dalle piene dei torrenti"

Circa invece il rinvenimento di un colubro lacertino avvenuto ieri alla foce del Centa e poi correttamente liberato, Enpa ricorda che si tratta di specie particolarmente protetta dalle leggi – come tutti gli altri serpenti - presente in Italia soltanto in Liguria; può raggiungere anche i due metri di lunghezza ed il peso di tre chili ma non è pericolosa per l’incolumità umana; ha un debole veleno che le serve per catturare le sue prede, soprattutto topi, per la cui ricerca si avventura anche in luoghi abitati; ha un carattere vivace ma, sottolinea l’Enpa, il suo eventuale morso non è mortale per l’uomo e basta, quando la si vede spesso ferma su un muro a scaldarsi al sole, lasciarla in pace, anche perché svolge un utile ed importante compito ecologico.