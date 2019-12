Ceriale in lutto per la scomparsa del vigile poeta Giuseppe "Pino" Scagnolari

E' mancato nell'ospedale di Santa Corona, all'età di 74 anni, Giuseppe "Pino" Scagnolari, il vigile poeta di Ceriale.

Originario della Brianza, dopo aver prestato servizio a Milano in qualità di vigile urbano, a Sesto San Giovanni poi, a Manfredonia, in Puglia, ad Alassio a fine anni 80 sino al 1994, ha terminato la carriera a Ceriale.

Pino aveva la passione delle poesie ed era molto innamorato della moglie Rosanna, conosciuta e sposata in Liguria, tanto che partecipò a diverse edizioni per la più bella lettera d'amore organizzate da Mario Berrino con cerimonia finale presso il Muretto di Alassio: meritò un primo premio e, in altre edizioni, numerosi riconoscimenti accessori.

Uomo tranquillo, svolgeva le sue mansioni con umanità, comprensione e signorilità.

Lascia la moglie Rosanna, la figlia Lucia con il genero Luigi e i nipotini Elia e Greta. Numerose sono state le partecipazioni di cordoglio pervenute oltre che da Ceriale, dalle località dove prestò servizio.

I funerali si svolgeranno lunedì 2 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nella frazione di Peagna. Il rosario sarà recitato questa sera 1° dicembre alle 18.30 presso la camera ardente allestita in Santa Corona.