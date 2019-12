La SP29 del Cadibona nuovamente unico collegamento con la Val Bormida. Presidente Olivieri: "Si raccomanda massima attenzione"

"A seguito di chiusura della A6 per avvenuto superamento riferimenti sistema sicurezza su movimento franoso, la sp 29 del Cadibona al momento risulta unico collegamento diretto A10 Savona-Val Bormida-Piemonte".

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha specificato l'attuale situazione dopo la nuova chiusura della autostrada Savona-Torino decisa oggi intorno alle 15.30.

"Dalle 22 con riapertura traffico pesante si raccomanda massima attenzione per possibili sovraccarichi traffico. Per il detto traffico pensante si consiglia proseguire per A10 e A26. In questo contingente contesto purtroppo è malgrado l'impegno di tutti alcuni disagi continuano ad essere inevitabili" continua Olivieri.