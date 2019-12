Savona, non trova pace Marmorassi: due abitazioni evacuate

Non trova pace la località di Marmorassi a Savona. Dopo essere stata isolata a causa di una frana avvenuta domenica scorsa, peggiorata dalle piogge di mercoledì, anche quest'oggi sono state registrate nuove problematiche.

Sono state infatti evacuate due abitazioni e l'intervento dei vigili del fuoco è attualmente in corso, i quali stanno effettuando tutte le valutazioni del caso.

"Purtroppo la pioggia che continua a cadere da questa mattina ha, nuovamente, creato problemi a Marmorassi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per lesioni in due abitazioni al di sotto della strada, poco sopra la frana di domenica. Una abitazione risulta molto lesionata per cui è stata fatta sgombrare. Anche l'altra, meno lesionata e già sotto controllo da parte di un tecnico chiamato dal proprietario, per precauzione è stata evacuata. In entrambi i casi le persone hanno trovato sistemazione" spiega il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Abbiamo provveduto a transennare a senso unico alternato un tratto di strada dove sono presenti lesioni già datate ma che, per precauzione, richiedono approfondimenti tecnici. Invitiamo tutti alla prudenza" conclude la prima cittadina.