Emergenza viabilità in Val Bormida, il sindaco di Cosseria Molinaro: "Servono più treni e autobus sostitutivi"

“Ho ricevuto decine di telefonate da parte degli utenti che domani mattina devono recarsi a Savona ad esempio in ospedale a lavorare entro le ore 7, studenti, lavoratori e persone che devono effettuare visite visite mediche ad Acqui Terme” commenta in una nota il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro

“Le frane ci sono e bloccano la linea ferroviaria Alessandria - Acqui Terme - San Giuseppe di Cairo - Savona, e tutti si stanno prodigando per ripristinare la linea. Purtroppo Trenitalia non sta reagendo per coprire la sospensione del servizio”.

“Come? O facendo arrivare un treno che porti i passeggeri da Savona fino a Cairo Montenotte e poi autobus sostitutivo fino ad Acqui Terme, oppure tutta la tratta servita da autobus sostitutivi. Con la cancellazione dei treni da e per Acqui e Alessandria, il primo treno che arriva a Savona è alle ore 8 ed è tardi per tanti utenti. Sono in contatto con la Prefettura per venirne a capo e colgo l'opportunità per ringraziare la dottoressa Nano della Prefettura che insieme al signor Prefetto ed al suo staff offrono un'assistenza continua a noi sindaci” conclude Molinaro.