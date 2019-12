Il 6 dicembre il Conservatorio di Cuneo a Savona per eseguire il "Requiem" di Mozart

Il Conservatorio di Cuneo al gran completo si trasferirà in Liguria, il 6 dicembre, per eseguire il "Requiem" di W.A. Mozart per il quale i suoi ragazzi sono stati già molto lodati e applauditi a Cuneo, Alba e Sacra di San Michele. E’ una iniziativa del Soroptimist Club di Savona, che quest’anno celebra il “Soroptimist Day” offrendo alla città una esecuzione memorabile.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Diocesi di Savona-Noli e l'Associazione "Sonus et Cultura", con il contributo di Banca Generali Private e con il patrocinio della Fondazione Agostino De Mari. Saranno raccolti fondi a favore del progetto “Casa Demiranda – Condominio Solidale” della Caritas.

Molte le forze in campo: non solo Orchestra e Coro del Conservatorio “Ghedini”, ma anche una nutrita rappresentanza del Coro della Società Corale Città di Cuneo, del Coro Polifonico di Boves e della Corale “Roberto Goitre” di Torino. I solisti sono Mika Yatsugi, soprano; Sabrina Pecchenino, contralto; Corrado Margutti, tenore e Dante Roberto Muro, basso. La direzione è affidata a Gian Rosario Presutti mentre maestro del coro è Massimo Peiretti.

I musicisti si esibiranno presso la chiesa di S. Andrea Apostolo, nel centro storico di Savona (piazza dei Consoli, accanto alla centrale via Paleocapa), un pregevole edificio del primo Settecento dall’acustica perfetta.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 18,30. Ingresso libero.