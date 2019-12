Tpl Linea risponde al Lettore su alcuni disagi: "Sono state giornate veramente difficili"

Relativamente a una Lettera di un Lettore pervenuta presso la nostra redazione nei giorni scorsi (leggi QUI) Tpl Linea rende noto quanto segue:

"In merito alla segnalazione pervenuta siamo sinceramente dispiaciuti per il Suo disappunto, che pur possiamo comprendere, e La ringraziamo, nel contempo, per l’apprezzamento espresso in merito allo sforzo compiuto da TPL Linea, nei difficili giorni appena trascorsi.

A causa delle diverse criticità createsi sulle strade del nostro territorio, abbiamo dovuto apportare molteplici variazioni al servizio facendo fronte a non poche problematiche e compiendo, effettivamente, uno sforzo non indifferente.

Ci siamo adoperati con il massimo dell’impegno e delle risorse a disposizione per organizzare al meglio il servizio modificato e, fondamentali sono state la disponibilità e la collaborazione del Personale di guida così come di quello addetto alla programmazione/coordinamento del servizio. Abbiamo cercato di rendere, sebbene con tutti i limiti imposti dalla situazione, un servizio il più rispondente possibile alle esigenze dell’Utenza, tentando di ridurre al minimo i disagi e, laddove non ci fossimo riusciti - come per il caso da Lei evidenziato - porgiamo le nostre sentite scuse.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento e porgiamo cordiali saluti".