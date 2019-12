Convenzione rinnovata tra Regione e Rai per il servizio di infometeo regionale

La Giunta regionale ha rinnovato, per un ulteriore anno, la Convenzione sottoscritta nel mese di ottobre 2018 tra Regione Liguria, Arpal e RAI COM SpA, in qualità di mandataria della RAI, per fornire informazioni sulle condizioni meteo nell’ambito della trasmissione “Buongiorno Regione”.

Il servizio di carattere sintetico e divulgativo sulle previsioni meteorologiche è stato attuato dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2019, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7.30 su RAI 3.

A conclusione del primo anno sperimentale RAI COM SpA ha proposto alla Regione la prosecuzione del servizio informativo nel corso di questa trasmissione televisiva a cura della TGR Liguria, riguardante la situazione e le condizioni meteo nel territorio regionale. La prosecuzione del servizio prevede da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì (compresi festivi infrasettimanali), due collegamenti alle 7.30 con lettura di una traccia testuale accompagnata da una visualizzazione grafica.

Saranno fornite le previsioni per la giornata corrente e il giorno successivo, con un’informazione sulla tendenza per il fine settimana nell’intervento del venerdì. Le previsioni riguardano le condizioni meteo dei capoluoghi di provincia, temperature massime e minime e stato dei mari e dei venti, in coerenza con quanto previsto dal Servizio Meteorologico di Aeronautica Militare a livello nazionale, ed un collegamento telefonico per radiogiornale alle ore 7:10. La Convenzione, dalla quale non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, avrà durata annuale e potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti.