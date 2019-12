Vado Gateway e Maersk: due linee marittime e nuove sinergie

Soddisfazioni anche dal punto di vista commerciale per Vado Gateway.

La nuova piattaforma si è infatti già assicurata – a partire da febbraio 2020 – l'arrivo di due importanti collegamenti marittimi di Maersk Line: le navi del servizio ME2 di Maersk, che collega il Mediterraneo con il Medio Oriente e l’India, e del servizio MMX, che collega il Mediterraneo col Nord America.



Del nuovo terminal Vado Gateway, Maersk ha parlato anche a Milano lo scorso 13 novembre, durante un incontro specifico organizzato dalla stessa Maersk per clienti e operatori dello shipping.

Una platea selezionata e attenta ha assistito a una presentazione della nuova piattaforma e dei servizi avanzati che verranno messi a disposizione di tutti i player della supply chain che sceglieranno Vado come porta di ingresso, o di uscita, delle merci. APM Terminals, parte del gruppo Maersk, cercherà di sviluppare ulteriori sinergie con la casa madre per rendere Vado Gateway un hub di riferimento per il sistema logistico internazionale.