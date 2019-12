Sarà riaperta domani mattina, martedì 3 dicembre, a partire dalle ore 10 circa, la strada provinciale 49 che collega Sassello ad Urbe.

Il traffico, in un primo momento ed in attesa di ulteriori lavori di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata, sarà riaperto in senso unico alternato con l'ausilio di un semaforo.