Savona, sempre chiusa via alla Strà: via agli interventi di messa in sicurezza

Continua ad essere chiuso il tratto in via alla Strà a Savona, zona Conca Verde a causa di un cedimento, avvenuto tra il 23 e il 24 novembre, della sede stradale, scivolata verso il basso per circa metà della carreggiata, per una lunghezza di 50-60 metri a circa 800 metri dal bivio con la SP 29 presso Cadibona.

Il 26 e 27 novembre inoltre si sono manifestate due ulteriori frane, poche centinaia di metri dopo la prima, nei pressi di un'abitazione e nei pressi del cimitero di Cadibona.

Il comune ha dato mandato a un ingegnere e a un geologo per dare via alla progettazione e alla messa in sicurezza della zona e riaprire così la strada.

La circolazione è stata interdetta ai veicoli e ai pedoni all'altezza della diramazione della via Alla Strà alle intersezioni con la Via N.S. Del Monte (presso località”Monte Ciuto”) e Via Nazionale Piemonte e Via Cimamontata (presso l'abitato di Cadibona), nonché alle intersezioni con Via F.lli Grondona e Via Bonini.