Credenze moderne: come rendere di design anche la cucina

Truciolare nobilitato o melaminico : con questo termine vengono indicati i pannelli in fibra di legno formati d a trucioli provenienti dallo scarto delle normali lavorazioni del legno. I trucioli vengono mescolati con materiali leganti (colle e resine), sottoposti ad elevate pressioni, fino a produrre i pannelli con cui realizzare le madie . Questi pannelli vengono poi rivestiti con fogli di un materiale chiamato melamina, mentre i bordi sono realizzati in ABS. Le superfici ottenute da questo materiale sono tipicamente lisce ed opache.

MDF : la sigla sta per “m edium density fibreboard ” ed è un materiale derivato del legno. Le materie prime utilizzata per ottenere questi pannelli include vari tipi di legno, che possono essere tondame, scarto o cascame, tipicamente provenienti da conifera. Subisce diversi procedimenti industriali prima di divenire il prodotto finito finale, che ha la particolarità di poter essere laccato, e quindi dare origine a pannelli lisci opachi oppure lucidi.