Gli eventi nella prima settimana di Natale ad Albisola Superiore

Di seguito l’elenco della prima settimana di eventi di Natale ad Albisola, per il Comune di Albisola Superiore, con preghiera di diffusione.

Fino a sabato 7 dicembre

Natività: concorso di ceramica e poesia

Il centro culturale Cenacolo degli Artisti indice la terza edizione del concorso Natività, a scopo benefico, che avrà al suo interno due sezioni: ceramica e poesia.

SEZIONE CERAMICA:

-) Il concorso è aperto a ceramisti ed appassionati di ceramica;

-) Ogni artista potrà partecipare con un massimo di tre opere. Le opere da realizzare dovranno essere formelle in bassorilievo o piatti in ceramica decorata, della misura massima di 40 cm;

-) Le opere, corredate da scheda tecnica, breve curriculum dell’autore e valutazione economica dovranno pervenire entro il giorno 7 dicembre presso lo Studio Ernan in corso Mazzini 77, Albisola Superiore;

-) Le opere saranno in mostra presso la sala espositiva denominata IAT in piazzale Marinetti, sulla passeggiata E. Montale, ad Albisola Superiore, da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio;

-) Le opere partecipanti (ad esclusione delle tre vincitrici) saranno messe in vendita ed il ricavato sarà suddiviso fra artista (70%) e Compagnia San Vincenzo De Paoli (30%), che devolverà la quota alle famiglie albisolesi in difficoltà;

-) Le prime tre opere selezionate saranno premiate rispettivamente con un soggiorno di una notte per due persone presso il Grand Hotel Savoia***** di Genova e con una targa ricordo, un soggiorno di una notte per due persone presso Hotel Continental**** di Genova e con una targa ricordo, e un ingresso alla Spa del Grand Hotel Savoia e con una targa ricordo;

-) Per la partecipazione è richiesto un contributo di € 10,00 ad ogni partecipante, che potrà essere versato in contanti alla consegna dell’opera o con bonifico bancario a Centro Culturale Il Cenacolo degli Artisti, IBAN IT14C0311110600000000001322

SEZIONE POESIA:

-) Il concorso è aperto agli appassionati di poesia;

-) Ogni partecipante potrà partecipare con una poesia inerente il tema Natività, che non dovrà superare i 28 versi/righe, da consegnare su cartoncino formato A4, color avorio, entro il giorno 7 dicembre presso lo Studio Ernan in corso Mazzini 77, Albisola Superiore, oppure via mail a achilleoerico@gmail.com;

-) Ogni partecipante dovrà indicare il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email;

-) Le poesie devono essere inedite e non saranno accettate poesie inviate in forma anonima;

-) Le prime tre opere classificate saranno premiate con una targa ricordo.

L’inaugurazione e la premiazione delle opere avverrà in data 8 dicembre alle ore 16.00, presso la sala espositiva. Le prime tre opere e le prime tre poesie premiate verranno donate rispettivamente a:

Papa Francesco;

Vescovo di Savona;

Parrocchia di San Nicolò.

Le opere in ceramica non selezionate ed invendute potranno essere ritirate presso lo Studio Ernan in corso Mazzini 77 dal 7 al 31 gennaio.

Giovedì 5 dicembre, ore 18.00

Un ponte di luce sulla cultura

Illuminazione Ponte Medievale sul Rio Basco. Presenta Alessandra Maiorino e seguirà bicchierata augurale.

Venerdì 6 dicembre, Albisola Superiore, dalle ore 9.00

Solennità di San Nicolò

Festa patronale con solennità religiosa e fiera.

Sabato 7 dicembre, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio La Piazza.

Sabato 7 dicembre, via della Rovere, dalle ore 14.30

U paise di macachi

Animazione per bambini a cura di ASD Giochi di una volta, in collaborazione con Macachi Lab: i bambini, vestiti come i personaggi del presepe, divisi in squadre, parteciperanno ad una caccia al tesoro lungo via della Rovere. Ad attenderli, nelle diverse tappe, i figuranti del presepe tradizionale di Albisola: ciascuno racconterà la propria storia e darà ai bimbi il macaco da inserire nel presepe che sarà realizzato presso la vetrina della Panetteria Pescetto. Per i più piccoli, un laboratorio di addobbi natalizi. Al termine cioccolata calda per tutti.

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio , Sede Espositiva presso IAT, piazzale E. Marinetti, tutti i giorni ore 10.00/12.00 15.00/19.00 (escluso 25 e 26 dicembre, 1 gennaio)

Natività 2019: mostra concorso ceramica e poesia

Mostra cura del Cenacolo degli Artisti delle opere in ceramica e delle poesie partecipanti al III Concorso Natività. Inaugurazione domenica 8 dicembre, ore 16.00.

Da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio , Parrocchia di San Matteo, Luceto, feriali ore 15.00/18.30 festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe meccanico

Apertura del tradizionale presepe, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero. ll presepe è la riproduzione di Albisola Superiore, in scala 1:50, del fine ‘800 e inizio ‘900. Ha una superficie di circa 130 mq., presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (“macachi” di Albisola), ed effetti giorno/notte e neve.