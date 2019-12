Costa e Pisani (Liguria Popolare) presentano a Cairo la Proposta di Legge n. 264 "Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali esistenti"

Martedì 3 dicembre 2019 alle 18 a Palazzo Scarampi in via Ospedale Baccino 28 a Cairo Montenotte i consiglieri regionali di Liguria Popolare Andrea Costa e Gabriele Pisani presenteranno la Proposta di Legge n. 264 “Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali esistenti”.

“La Pdl è già stata esaminata in IV Commissione ed è stata oggetto di audizioni – spiegano –. Si tratta di una proposta in cui crediamo molto, in quanto mira a rigenerare il patrimonio edilizio esistente per uso abitativo, commerciale e terziario senza che vi sia ulteriore consumo di suolo, e che potrà avere effetti benefici anche sull’economia offrendo al comparto edilizio un nuovo slancio vitale. La Pdl inoltre prevede che l’altezza minima dei locali possa arrivare fino a 2 metri e 40 centimetri”.

Un primo feedback è arrivato a seguito delle audizioni con ordini professionali e associazioni di categoria, che hanno risposto in maniera propositiva offrendo anche spunti di riflessione.

“L’appuntamento del 3 dicembre - aggiungono Costa e Pisani - sarà l’occasione per approfondire ed entrare nel dettaglio della nostra proposta, che ha una doppia valenza: ci permette di tenere l’attenzione puntata all’ambiente e al tempo stesso garantire sviluppo e lavoro”.