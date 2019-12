Consiglio regionale sulla sanità, Pasa (Cgil): "L'ospedale di Cairo è fondamentale per l'intera Val Bormida"

Questa mattina in presidio a Genova per difendere la Sanità Pubblica. Interverranno in Consiglio regionale la Cgil Savona, Cgil Liguria, Cgil La Spezia, Cgil Genova e Cgil Imperia.

"Per non smantellare presidi vitali come gli ospedali di Cairo Montenotte - ancor di più per ciò che il nostro territorio e soprattutto la Val Bormida sta attraversando dopo il crollo del viadotto della A6 e le tante, troppe frane che stanno isolando la nostra Provincia dal resto del Paese e della Liguria- e Albenga" commenta in una nota Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil Savona.

"L'ospedale di Cairo è fondamentale per l'intera Val Bormida. Svenderlo ai privati e depotenziarlo è profondamente sbagliato. Lo diciamo da tempo oggi con la tragedia che ha interessato il nostro territorio e l'isolamento che hanno comportato le numerose frane è ancora più necessario. Investire, potenziare la struttura di Cairo e più in generale la sanità pubblica savonese e Ligure".