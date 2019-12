Dal 6 all'8 dicembre le stelle di Natale pro-Ail dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Finale Ligure

Dal 6 all'8 dicembre, in via Pertica a Finale Ligure Marina, l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Finale Ligure "M. C. Daniele Ghione" torna con la consueta iniziativa benefica di vendita delle stelle di Natale per Ail.

L'AIL nasce nel 1969 a Roma da un’intuizione del Prof. Franco Mandelli e grazie al contributo di illustri personalità del mondo della medicina, della scienza, dell’economia e della cultura.

Da 50 anni, l'AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assolve il compito di assistere i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. Lotta al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel complesso percorso delle cure. Sensibilizza l’opinione pubblica sulla lotta contro le malattie del sangue.

L'AIL pone al centro della sua filosofia e della sua attività il malato e la sua famiglia, nel totale rispetto della persona e della dignità umana.