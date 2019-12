Ad Andora ritorna la fiera del vino

La mostra mercato, organizzata dal Comune di Andora e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, propone un percorso di degustazione e vendita animato da ben 15 cantine provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, una ricca la selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante e ornamentali. In evidenza anche presidi Slow Food: i formaggi fatti con il latte di pecora Brigasca, il carciofo di Perinaldo e il fagiolo di Conio. Ci sarà uno spazio anche per la Cipolla Belendina da poco entrata a far parte ufficialmente dei presidi Slow Food: la si potrà gustare nella sua “forma invernale” ovvero come marmellata e composta. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a km zero della Val Merula.