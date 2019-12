Il Festival Internazionale di Musica di Savona canta Rossini

5 dicembre, ore 21.00, Centro Congressi Palace di Spotorno: il Festival Internazionale di Musica di Savona, in collaborazione con l’Associazione Rossini di Savona, proporrà Echi del Centenario Rossiniano, una serata totalmente dedicata a Rossini e alle atmosfere storiche rossiniane.

Un concerto di Monica Russo soprano, Laura Guatti al flauto, Loris Orlando al pianoforte. Con la presentazione di Jacopo Marchisio e cena rossiniana annessa. In programma, innazi tutto, musiche di Rossini: dalle 3 versioni di Mi lagnerò tacendo, per soprano e pianoforte, ad alcuni dei Péchés de vieillesse: la Marche et réminiscences pour mon dernier voyage a Petit Caprice, da Une caresse à ma femme a Un petit train de plaisir.

Fra le musiche in programma anche le Variazioni su un tema di Rossini per flauto e pianoforte di Fryderyk Chopin all’Aria di Berta nel Barbiere di Siviglia variata per flauto con accompagnamento di pianoforte, Op. 86 di Giulio Briccialdi.