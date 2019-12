A causa dei pesanti disagi sulla viabilità della provincia di Savona il Punto INPS di Carcare, sito in Via Nazionale 50, aprirà un giorno in più, al fine di evitare ai residenti della Val Bormida di doversi spostare per avere informazioni e servizi INPS.

Il Punto INPS, aperto abitualmente tutti i martedì dalle 8.30 alle 12.30, sarà aperto anche nei giorni 5-12-19 dicembre con lo stesso orario.