Sfogo di Toti in Camera di Commercio a Savona: "I 49 milioni del Governo non bastano a coprire le spese che i sindaci stanno spendendo"

"I fondi non bastano di sicuro. I sindaci, le province e la Regione stanno lavorando, abbiamo danni importanti, solo di somme urgenze oltre 100 milioni sui 500 totali stimati. E' chiaro che i 49 milioni dello stato di emergenza decretato ieri non bastino nemmeno a coprire le spese che i sindaci stanno già spendendo e dovranno iscrivere a bilancio".

Una sterzata contro il Governo che non si aspettava di dover fare il Presidente della Regione Giovanni Toti dopo aver ricevuto comunicazione da Roma della cifra quantificata per i danni del maltempo in Liguria.

In Camera di Commercio il governatore ligure sta incontrando le categorie economiche del comprensorio per fare il punto sui danni dovuti al maltempo, la modifica alla viabilità ordinaria, la mobilità regionale e i conseguenti effetti sulla situazione socio economica e a margine si è lasciato andare ad uno sfogo contro il Governo Movimento 5 Stelle-PD.

"Non credo che i sindaci possano essere lasciati soli dopo 40 giorni di fango e frane, quindi occorre uno sforzo straordinario, che il Governo comprenda la situazione difficile della Liguria tra maltempo e chiusura a singhiozzo delle autostrade tra frane e incertezza sui viadotti. Occorrono risposte, e non abbiamo nemmeno cominciato a quantificare i danni ad imprese e privati" dice Toti.

"Ci si salva lavorando per rimettere in funzione le infrastrutture, continuando ad investire, aiutando i sindaci e con un'area di crisi complessa che deve cominciare a funzionare nonostante il Governo sia in ritardo ed i fondi regionali siano già stati stanziati" conclude il presidente della Regione.

Si dice invece allibito dal trattamento ricevuto dalla Liguria l'assessore allo Sviluppo Economico ed alle Attività Produttive, Andrea Benveduti: "La nostra regione è stata colpita non solo dalla catastrofe naturale ma anche da quella di questo Governo traballante. La Liguria non ha bisogno di un risarcimento estemporaneo ma di un progetto strutturale serio che vada dalle infrastrutture alla manutenzione straordinaria ed anche al sollievo dei danni di moltissime attività economiche grandi e piccole che stanno perdurando. Abbiamo timore che i traffici portuali ci lascino e l'ultima trovata, se confermata, è quella dei 15 euro di tasse per i container in transito. Non ci abbattiamo, ci rimbocchiamo le maniche però i liguri ne terranno conto".