Abitazioni sfollate: un servizio di vigilanza anti sciacallaggio a Varazze e Stella

Un servizio di vigilanza anti sciacallaggio. Questa la soluzione proposta dal sindaco di Varazze Alessandro Bozzano vista la presenza sul territorio di diverse abitazioni sfollate a causa delle imponenti frane che hanno spaccato in due l'entroterra varazzino.

È stata richiesta durante la riunione in Prefettura della settimana scorsa, una maggiore attenzione delle forze dell'ordine con controlli sul territorio.

Al momento fortunatamente non si registrano casi ma è una decisione precauzionale.

Per ragioni di sicurezza, oltre ad esserci numerosi casi di abitazioni disabitate per via delle frane, anche il comune di Stella si è accodato all'iniziativa.