Arpal, emanato avviso meteorologico di vento forte per mercoledì 4 dicembre

Con l'aggiornamento meteorologico di questa mattina, Arpal ha emanato l'avviso di vento forte per la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre per le zone di centro ponente.

Infatti, oggi, martedì 3 dicembre, si prevedono venti da Nord, Nord-Est che raggiungeranno su BD e parte orientale di A valori attorno ai 60-70 km/h con raffiche sui 100 km/h; sulle restanti zone (CE e parte occidentale di A) venti 50-60 km/h con rinforzi sui crinali e raffiche sui 70-80 km/h.

Domani, mercoledì 4 dicembre, permarranno per tutta la giornata venti da Nord, Nord-Est in ulteriore aumento fino a 70-80 km/h su BD e parte orientale di A dove le raffiche potranno superare i 100-120 km/h. Sulle restanti zone (parte occidentale di A, E e C) i venti raggiungeranno valori di 60-70 km/h con rinforzi sui crinali e raffiche attorno ai 100 km/h. Temperature minime in calo e conseguenti condizioni di disagio per freddo su DE nelle prime ore del mattino.

Infine, giovedì 5 dicembre, avremo nella notte una parziale attenuazione dei venti che saranno ancora forti (50-60 km/h) e rafficati soprattutto su ABDE.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.