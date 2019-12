Auto si cappotta nel centro abitato di Cengio: allertati vigili del fuoco e sanitari (FOTO)

Attimi di paura questa mattina nel centro abitato di Cengio per un'automobile cappottata. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 11 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

L'episodio si è verificato in via Padre Garello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo Montenotte, la Croce Rossa di Cengio, l'automedica e i carabinieri per i rilievi del caso.

Ancora in via di accertamento la dinamica del sinistro. Ma pare che il cappottamento dell'auto sia stato causato dall'urto contro un altro veicolo che stava uscendo da un parcheggio.

Bilancio del sinistro: due feriti portati in ospedale per le cure del caso. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito qualche disagio.