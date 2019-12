Incidente tra Rocchetta e Cairo: mobilitati Croce Bianca e carabinieri (FOTO)

Incidente stradale questa mattina lungo la statale 29 tra Rocchetta e Cairo Montenotte, poco prima del vivaio Rossi. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 8 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro pare aver coinvolto più veicoli. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Cairo Montenotte e i carabinieri per i rilievi del caso.

La dinamica è ancora in via di accertamento. Leggeri disagi alla viabilità. Una persona è stata trasportata in ospedale (codice verde) per le cure del caso.